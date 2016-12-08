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Александр Жуков: Российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду по надуманным предлогам

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отстранение сборной страны по легкой атлетике от международных соревнований.

- Надо отдать должное, что большинство международных федераций оперативно провело эту работу, большинство российских федераций находилось в тесном контакте с международными и смогло снять все вопросы. Большинство наших федераций проявили себя с самой лучшей стороны, наши команды выступали практически в полных составах, хотя условия создавались очень жесткие.

Исключением стали легкая атлетика, тяжелая атлетика и гребной спорт. По надуманным предлогам наша команда была не допущена до Игр в Рио, все требования были выполнены кроме одного. Только Дарья Клишина удовлетворяла этим требованиям, - заявил Жуков.

Напомним, 9 декабря будет представлена вторая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена, который возглавляет независимую комиссию WADA, расследующую допинговые случаи в российском спорте. 

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