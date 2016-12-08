Сергей Ткачев: Оцениваю вероятность своего возвращения как достаточно высокую

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев, выступающий в самарском клубе на правах аренды, не исключает, что в январе вернется в ЦСКА, которому принадлежит.

- Пока ничего конкретного мне никто не говорил. Понятно только, что у меня в контракте был пункт о том, что зимой я могу досрочно вернуться из аренды. В связи с тем, какая ситуация сейчас сложилась в ЦСКА, вероятность такого развития событий высока. В целом я считаю, что все ребята, которых ЦСКА отдавал в аренду, с большой долей вероятности зимой вернутся в клуб. Все-таки в последнее время и Слуцкий, и игроки команды говорили о кадровых проблемах - не хватает футболистов, коротка «скамейка». Поэтому я оцениваю вероятность своего возвращения как достаточно высокую, - цитируют Ткачева «Известия».

В текущем сезоне Ткачев провел за «Крылья Советов» 12 матчей в РФПЛ и забил два гола.