Юлия Ефимова – Виталию Мутко: Без вас я бы не завоевала на Олимпиаде два серебра
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова через «Советский спорт» поздравил вице-премьера России Виталия Мутко с днем рождения.
Дорогой Виталий Леонтьевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения от Юлии Ефимовой!
Самое главное пожелание – здоровья! По себе знаю, насколько это важно. Чем больше здоровья у вас будет – тем больше пользы российскому спорту вы сможете принести.
Вам я обязана очень многим. Ваша поддержка не раз помогала мне справляться с трудностями, чувствовать себя свободной и уверенной в большом спорте.
И, конечно, без вас я со своей командой не добилась бы права участвовать в Олимпийских играх в Рио-2016 – и не завоевала бы два серебра.
Вы искренне любите спорт, ставите перед собой правильные задачи и умеете их решать. Я очень рада, что вы поддержали моё решение вернуться в Россию и создать первую в стране профессиональную команду по плаванию – EfimovaTeam.
Мы стартуем уже в январе. Вы знаете мою цель – победить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Но также я хочу содействовать развитию спортивного плавания в России.
До скорой встречи! И ещё раз с Днем рождения!
Юля.