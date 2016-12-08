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Юлия Ефимова – Виталию Мутко: Без вас я бы не завоевала на Олимпиаде два серебра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова через «Советский спорт» поздравил вице-премьера России Виталия Мутко с днем рождения.

Дорогой Виталий Леонтьевич!

Примите искренние поздравления с Днем рождения от Юлии Ефимовой!

Самое главное пожелание – здоровья! По себе знаю, насколько это важно. Чем больше здоровья у вас будет – тем больше пользы российскому спорту вы сможете принести.

Вам я обязана очень многим. Ваша поддержка не раз помогала мне справляться с трудностями, чувствовать себя свободной и уверенной в большом спорте.

И, конечно, без вас я со своей командой не добилась бы права участвовать в Олимпийских играх в Рио-2016 – и не завоевала бы два серебра.

Вы искренне любите спорт, ставите перед собой правильные задачи и умеете их решать. Я очень рада, что вы поддержали моё решение вернуться в Россию и создать первую в стране профессиональную команду по плаванию – EfimovaTeam.

Мы стартуем уже в январе. Вы знаете мою цель – победить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Но также я хочу содействовать развитию спортивного плавания в России.

До скорой встречи!  И ещё раз с Днем рождения!

Юля.

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