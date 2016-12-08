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«Тоттенхэм» превзошел ЦСКА по всем показателям. Статистика команд

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» (1:3) и, заняв последнее место в группе, вылетел из еврокубков.

По данным InStat, «Тоттенхэм» превзошел ЦСКА по всем показателям: по владению мячом – 71% против 29%, по передачам – 744 (точность – 89%) против 311 (77%), по выигранным единоборствам – 99 против 62, по обводкам – 49 (удачные – 57%) против 15 (40%), по ударам по воротам – 24 (12 в створ) против 5 (2).

Добавим, что игроки «Тоттенхэма» сделали 48 ключевых передач с точностью 46%. Показатель ЦСКА – 17 (47%).

Вечно последние. Михаил Борзыкин – о фиаско ЦСКА

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА - 3:1 (2:1)

Голы

Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Предупреждения:

нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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