Павел Колобков: В нашей стране объявлена война допингу

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о произошедших изменениях национальной антидопинговой политики.

- Допинговый скандал позволит создать России самую серьезную и передовую систему борьбы с этим явлением. Нам особенно важно, что спорту в правительстве РФ уделяется особое внимание, и создание должности вице-премьера только доказывает это. Благодаря тесному сотрудничеству нам по силам преодолеть любые трудности.

Сегодня в нашей стране объявлена война допингу. Мы выступаем за нулевую толерантность. На это будет направлена работа министерства. Мы продолжаем работать в конструктивном ключе с нашими партнерами, в том числе с различными международными организациями. Большинство коллег разделяет нашу позицию, что спорт вне политики, - заявил Колобков.

Напомним, 9 декабря будет представлена вторая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена, который возглавляет независимую комиссию WADA, расследующую допинговые случаи в российском спорте.

