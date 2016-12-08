«Тоттенхэм» – ЦСКА. Траоре больше всех терял мяч и выиграл всего 25% верховых единоборств
Вчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» (1:3) и, заняв последнее место в группе, вылетел из еврокубков.
По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Кейн – 8 ударов (4 в створ). Наибольшее количество передач сделал Уинкс – 111 (точность – 95%), а ключевых передач – Эриксен – 19 (58%). В единоборства чаще всех вступал Траоре – 33 (выиграл – 27%). Отметим, что 203-сантиметровый нападающий ЦСКА выиграл только 25% верховых дуэлей (4 из 16). Кроме того, он потерял мяч 19 раз – худший показатель матча. А самым активным в дриблинге был Алли – 9 (удачные – 22%).
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Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция