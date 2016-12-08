6 из 11 мячей в Лиге чемпионов ЦСКА пропустил из-за ошибок при создании искусственного офсайда
Вчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» (1:3) и, заняв последнее место в группе, вылетел из еврокубков.
Отметим, что второй гол на 46-й минуте ЦСКА пропустил из-за ошибки при создании искусственного офсайда. Всего в групповом раунде Лиги чемпионов армейцы пропустили из-за таких ошибок 6 голов из 11 (55%).
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Матч
Голы
Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Предупреждения:
нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция