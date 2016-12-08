Ринат Билялетдинов: Сложилось впечатление, что армейцы исполняют роль спарринг-партнеров «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

- Сказалось физическое состояние игроков ЦСКА - они позволяли соперникам делать практически все. Сложилось впечатление, что они исполняют роль спарринг-партнеров, как это бывает на тренировочных сборах. Выглядело все так, словно они играют в замедленном темпе. Не знаю, с чем это связано, с физическим или психологическим состоянием, но игроки «Тоттенхэма» чувствовали себя вольготно, и поэтому беспрепятственно доходили до ворот и создавали голевые моменты.

Надежда появилась после забитого гола. Думал, что мяч сможет встряхнуть команду. Но все прошло опять же почти без эмоций, только Алан Дзагоев порадовался. Сложилось впечатление, что армейцы не то, чтобы не верили в победу, но от поражения сильно не расстроились бы. В команде не было внутреннего огня, - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У ЦСКА осталось три очка. Московский клуб, во главе которого последний матч провел наставник Леонид Слуцкий, завершил еврокубковую кампанию.