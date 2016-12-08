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Исинбаева, Великая, Поздняков и Гуляев войдут в состав исполкома ОКР

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийские чемпионы прыгунья с шестом Елена Исинбаева, фехтовальщики Софья Великая и Станислав Поздняков и конькобежец Николай Гуляев станут членами исполкома Олимпийского комитета России, сообщает «Р-Спорт».

Ранее Исинбаева возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства, а Поздняков вошел в состав наблюдательного совета. 

Напомним, что сегодня  в конференц-зале Олимпийского комитета России проходит Олимпийское собрание, в котором принимают участие представители Всероссийских спортивных федераций, территориальных Олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций-членов ОКР. 

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