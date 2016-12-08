Исинбаева, Великая, Поздняков и Гуляев войдут в состав исполкома ОКР

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Елена Исинбаева: Мы создадим лучшую антидопинговое систему в мире Российская легкоатлетка Елена Исиснбаева прокомментировала свое назначение председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА 7 декабря 2016 года состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. Председателем была избрана знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

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Михаил Бутов: За российских легкоатлетов я извинялся дважды Генеральный секретарь ВФЛА и кандидат на пост президента этой организации – о том, как возродить легкую атлетику и очистить ее от допинга.

Елена Исинбаева: Футбол и легкая атлетика похожи, надеюсь, в субботу сделаем кому-то хорошо Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о своем участии в жеребьевке Кубка конфедераций, которая в субботу пройдет в Казани.

Исинбаева, Семак и другие участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций организовали Mannequin Challenge Участники репетиции жеребьевки Кубка конфедераций в Казани присоединились к флешмобу Mannequin Challenge.

Елена Исинбаева: Я совершенно не жду второй части доклада Макларена После завершения Всероссийского форума спортсменов на вопросы журналистов ответила самая известная в мире российская легкоатлетка.

Елена Исинбаева: Не знаю, что будет в докладе Макларена После заседания комиссии спортсменов ОКР двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о работе в комиссии спортсменов МОК и поделилась ожиданиями от нового доклада Ричарда Макларена.

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Выборы президента Федерации бокса России отложены из-за заложенной бомбы Неизвестный сообщил о том, что бомба заложена в здании ОКР, где в настоящее время проходят выборы президента Федерации бокса России.

Елена Исинбаева: Спортсменам нужно учить английский язык Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предложила использовать социальные сети для коммуникации между атлетами всего мира

Елена Исинбаева: Я буду гнуть свою линию в составе комиссии МОК Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала о своем включение в комиссию спортсменов МОК.

Александр Жуков: Права наших спортсменов были грубо нарушены в этом году Глава ОКР Александр Жуков прокомментировал избрание легкоатлетки Елены Исинбаевой в комиссию спортсменов МОК.

Исинбаева и Семак примут участие в жеребьевке Кубка Конфедераций Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и тренер «Зенита» Сергей Семак станут участниками жеребьевки Кубка Конфедераций-2017, сообщает пресс-служба ФИФА.

Шубенков о выборах главы ВФЛА: Мои симпатии на стороне Исинбаевой Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков поддерживает кандидатуру Елены Исинбаевой на выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Исинбаева, Сильнов, Бутов и Шляхтин поборются за пост президента ВФЛА Четыре кандидата - Елена Исинбаева, Андрей Сильнов, Михаил Бутов и Дмитрий Шляхтин поборются за пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщается на официальном сайте ВФЛА.