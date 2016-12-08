Исинбаева, Великая, Поздняков и Гуляев войдут в состав исполкома ОКР
Олимпийские чемпионы прыгунья с шестом Елена Исинбаева, фехтовальщики Софья Великая и Станислав Поздняков и конькобежец Николай Гуляев станут членами исполкома Олимпийского комитета России, сообщает «Р-Спорт».
Ранее Исинбаева возглавила наблюдательный совет Российского антидопингового агентства, а Поздняков вошел в состав наблюдательного совета.
Напомним, что сегодня в конференц-зале Олимпийского комитета России проходит Олимпийское собрание, в котором принимают участие представители Всероссийских спортивных федераций, территориальных Олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций-членов ОКР.
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