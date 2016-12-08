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АЗ – «Зенит». Матч покажут в 28 странах

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между АЗ и «Зенитом» будет транслироваться в 28 странах мира, включая Россию.

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, игру покажут в Австрии, Аргентине, Боливии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Голландии, Дании, Испании, Канаде, Колумбии, Мексике, Норвегии, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Румынии, США, Уругвае, Финляндии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадоре и на Кипре.  

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В России матч можно будет увидеть в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

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Напомним, матч шестого тура Лиги Европы АЗ – «Зенит» состоится в Алмкаре 8 декабря и начнется в 20:55. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. После пяти туров «Зенит» располагается на первом месте в группе D с 15 очками, обеспечив себе выход из группы. АЗ находится на втором месте пятью очками. 

Джон ван ден Бром: Не знаю, чего ожидать от «Зенита»

Матч

Алкмар - Зенит

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция

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