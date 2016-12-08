День в истории. 29 лет назад Рон Хекстолл стал первым вратарем НХЛ, забросившим шайбу (видео)
8 декабря 1987 года канадский голкипер «Филадельфии» Рон Хекстолл стал первым вратарем, поразившим ворота соперника прямым броском в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хекстолл, отличавшийся мастерским владением клюшкой и регулярным участием в ледовых потасовках, отправил шайбу в ворота «Бостона» броском от своих ворот.
Ранее вратари НХЛ становились авторами голов только когда последними из игроков своей команды касались шайбы, а затем она оказывалась в сетке благодаря соперникам.
Примечательно, что через полтора года Рон Хекстолл повторил свой трюк уже в матче плей-офф против «Вашингтона».
Сегодня 52-летний Хекстолл занимает пост генерального менеджера «Филадельфии».
За карьеру в НХЛ он провел 608 матчей и просидел на скамейке штрафников 584 минуты.