Жуков продолжит возглавлять Олимпийский комитет России
Глава ОКР Александр Жуков продолжит работу на своем посту, несмотря на слухи о досрочной отставке.
Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее президент России Владимир Путин, что поддерживает решение Жукова, ставшего первым заместителем председателя Госдумы РФ нового созыва, сосредоточиться на работе на этом посту.
А его пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Жуков является членом Международного олимпийского комитета, и потому о резких действиях по смене его деятельности речи не идет.
Александр Жуков - об отстранении российских легкоатлетов от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически