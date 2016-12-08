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Жуков продолжит возглавлять Олимпийский комитет России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава ОКР Александр Жуков продолжит работу на своем посту, несмотря на слухи о досрочной отставке.

Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее президент России Владимир Путин, что поддерживает решение Жукова, ставшего первым заместителем председателя Госдумы РФ нового созыва, сосредоточиться на работе на этом посту.

А его пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Жуков является членом Международного олимпийского комитета, и потому о резких действиях по смене его деятельности речи не идет.

Александр Жуков - об отстранении российских легкоатлетов от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро

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