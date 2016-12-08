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Александр Бубнов: ЦСКА не смог дать бой «Тоттенхэму». Это грустно

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

- Англичане очень медленно начали матч, в первом тайме ходили по полю практически пешком — настолько они уверены были в своем превосходстве. Думаю, что «Тоттенхэм» и на 50 процентов от своих возможностей не сыграл. Это удручает больше всего. Шанс попасть на «Уэмбли» представится раз в жизни. Приехать на такой легендарный стадион и так сыграть… Проиграть можно, но не так, конечно. После перерыва это уже были игры кошки с мышкой. Хозяева забили три, а могли куда больше. ЦСКА не смог дать бой. Это грустно.

«Ростов» днем ранее тоже от обороны играл, но его футболисты бились и костьми ложились за нужный результат. ЦСКА же всей командой защищался, но столько ошибок допустил в обороне — ужас. Англичане очень легко проходили к воротам Акинфеева и создавали моменты. Диву этому даешься, учитывая, какие опытные защитники у ЦСКА. Я не помню, чтобы ростовчане допускали такие грубые ошибки в обороне, какие раз за разом допускают армейцы. 

По этой игре если кого-то и отмечать, то конечно Акинфеева. Обиднее всего, что на его счет записали автогол, хотя он в том эпизоде чудом едва не выручил. Играл он по-настоящему в полную силу. Ему стоит отдать должное, в этом плане он профессионал. Да, он может ошибиться, что-то может не получиться, но он всегда играет от начала до конца, сохраняя максимальную отдачу в любом матче и при любом счете, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У ЦСКА осталось три очка. Московский клуб, во главе которого последний матч провел наставник Леонид Слуцкий, завершил еврокубковую кампанию.   

Матч

Тоттенхэм - ЦСКА - 3:1 (2:1)

Голы

Дзагоев 33 (0:1). Алли 39 (1:1). Кейн 45 (2:1). Акинфеев 78 (3:1 - автогол).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Ваньяма (Алдервейрелд, 67), Алли, Эриксен, Дайер, Уинкс, Кейн (Онома, 82), Сон Хын Мин (Нкуду, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Щенников, Набабкин, Березуцкий А., Дзагоев, Натхо, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 70), Головин (Чалов, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Предупреждения:

нет - Щенников, 30; Березуцкий В., 62

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Уэмбли, Текстовая трансляция

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