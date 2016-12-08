Александр Бубнов: ЦСКА не смог дать бой «Тоттенхэму». Это грустно

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

- Англичане очень медленно начали матч, в первом тайме ходили по полю практически пешком — настолько они уверены были в своем превосходстве. Думаю, что «Тоттенхэм» и на 50 процентов от своих возможностей не сыграл. Это удручает больше всего. Шанс попасть на «Уэмбли» представится раз в жизни. Приехать на такой легендарный стадион и так сыграть… Проиграть можно, но не так, конечно. После перерыва это уже были игры кошки с мышкой. Хозяева забили три, а могли куда больше. ЦСКА не смог дать бой. Это грустно.

«Ростов» днем ранее тоже от обороны играл, но его футболисты бились и костьми ложились за нужный результат. ЦСКА же всей командой защищался, но столько ошибок допустил в обороне — ужас. Англичане очень легко проходили к воротам Акинфеева и создавали моменты. Диву этому даешься, учитывая, какие опытные защитники у ЦСКА. Я не помню, чтобы ростовчане допускали такие грубые ошибки в обороне, какие раз за разом допускают армейцы.

По этой игре если кого-то и отмечать, то конечно Акинфеева. Обиднее всего, что на его счет записали автогол, хотя он в том эпизоде чудом едва не выручил. Играл он по-настоящему в полную силу. Ему стоит отдать должное, в этом плане он профессионал. Да, он может ошибиться, что-то может не получиться, но он всегда играет от начала до конца, сохраняя максимальную отдачу в любом матче и при любом счете, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что встреча группы Е, прошедшая в среду в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У ЦСКА осталось три очка. Московский клуб, во главе которого последний матч провел наставник Леонид Слуцкий, завершил еврокубковую кампанию.