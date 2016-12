Клаудио Раньери: Ответственность за разгром в Порту лежит на мне. Хотел дать шанс игрокам резерва

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды от «Порту» (0:5) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

- Я принял решение поменять стартовый состав, это было только моим решением. В результате, футболисты ближайшего резерва упустили возможность проявить себя с лучшей стороны. Но я не ищу оправданий.

Если нам было необходимо обязательно победить или сыграть вничью, конечно, на поле вышла бы основа. Но в субботу нам предстоит ответственный матч чемпионата Англии против «Манчестер Сити». И предоставил ребятам шанс, который они не использовали, - заявил Раньери.

