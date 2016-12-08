Клаудио Раньери: Ответственность за разгром в Порту лежит на мне. Хотел дать шанс игрокам резерва
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды от «Порту» (0:5) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
- Я принял решение поменять стартовый состав, это было только моим решением. В результате, футболисты ближайшего резерва упустили возможность проявить себя с лучшей стороны. Но я не ищу оправданий.
Если нам было необходимо обязательно победить или сыграть вничью, конечно, на поле вышла бы основа. Но в субботу нам предстоит ответственный матч чемпионата Англии против «Манчестер Сити». И предоставил ребятам шанс, который они не использовали, - заявил Раньери.
"I changed the team - the result is my fault."— BBC Sport (@BBCSport) 8 декабря 2016 г.
The boss takes the blame for Leicester's 5-0 defeat in Porto.
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Несмотря на сокрушительное поражение в Португалии, «Лестер» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе.
Действующие чемпионы Англии занимают лишь 16-ю строчку в турнирной таблице текущего сезона АПЛ.
10 декабря команда Раньери сыграет на своем поле с «Манчестер Сити».
Матч
Порту - Лестер Сити - 5:0 (3:0)
Голы
Силва 6 (1:0). Корона 26 (2:0). Браими 44 (3:0). Силва 65 (4:0 - пен.). Жота 77 (5:0).
Состав
Порту: Касильяс, Фелипе, Перейра М., Теллеш, Маркано, Перейра Д. (Невеш, 76), Торрес, Жота, Браими, Силва (Руй Педру, 78), Корона (Эррера, 76)
Лестер Сити: Хамер, Морган, Чилуэлл, Эрнандес, Василевски, Шлупп (Олбрайтон, 46), Дринкуотер (Барнс, 76), Менди, Окадзаки, Грэй, Муса (Ульоа, 46)
Предупреждения:
нет - Чилуэлл, 38
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
07 декабря 22:45, Драгау, Онлайн-трансляция