Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Клаудио Раньери: Ответственность за разгром в Порту лежит на мне. Хотел дать шанс игрокам резерва

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды от «Порту» (0:5) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

- Я принял решение поменять стартовый состав, это было только моим решением. В результате, футболисты ближайшего резерва упустили возможность проявить себя с лучшей стороны. Но я не ищу оправданий.

Если нам было необходимо обязательно победить или сыграть вничью, конечно, на поле вышла бы основа. Но в субботу нам предстоит ответственный матч чемпионата Англии против «Манчестер Сити». И предоставил ребятам шанс, который они не использовали, - заявил Раньери.

Несмотря на сокрушительное поражение в Португалии, «Лестер» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе.

Действующие чемпионы Англии занимают лишь 16-ю строчку в турнирной таблице текущего сезона АПЛ.

10 декабря команда Раньери сыграет на своем поле с «Манчестер Сити».

Матч

Порту - Лестер Сити - 5:0 (3:0)

Голы

Силва 6 (1:0). Корона 26 (2:0). Браими 44 (3:0). Силва 65 (4:0 - пен.). Жота 77 (5:0).

Состав

Порту: Касильяс, Фелипе, Перейра М., Теллеш, Маркано, Перейра Д. (Невеш, 76), Торрес, Жота, Браими, Силва (Руй Педру, 78), Корона (Эррера, 76)

Лестер Сити: Хамер, Морган, Чилуэлл, Эрнандес, Василевски, Шлупп (Олбрайтон, 46), Дринкуотер (Барнс, 76), Менди, Окадзаки, Грэй, Муса (Ульоа, 46)

Предупреждения:

нет - Чилуэлл, 38

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

07 декабря 22:45, Драгау, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бензема, Игуаин и Ярмоленко претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовНа официальном сайте УЕФА опубликованы фамилии футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.«Ростов» играл, ЦСКА зарабатывал. Все добились именно того, чего хотели«Ростов» играл, ЦСКА зарабатывал. Все добились именно того, чего хотелиОбозреватель «Советского спорта» - об итогах лигочемпионской кампании российских клубов.Александр Бубнов: ЦСКА не смог дать бой «Тоттенхэму». Это грустноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.Ринат Билялетдинов: Сложилось впечатление, что армейцы исполняют роль спарринг-партнеров «Тоттенхэма»Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.6 из 11 мячей в Лиге чемпионов ЦСКА пропустил из-за ошибок при создании искусственного офсайдаВчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» (1:3) и, заняв последнее место в группе, вылетел из еврокубков.«Тоттенхэм» превзошел ЦСКА по всем показателям. Статистика командВчера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях уступил английскому «Тоттенхэму» (1:3) и, заняв последнее место в группе, вылетел из еврокубков.Вечно последние. Михаил Борзыкин – о фиаско ЦСКАВечно последние. Михаил Борзыкин – о фиаско ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» подводит неутешительные итоги очередного лигочемпионского похода ЦСКА, обернувшегося провалом.Иван Данильянц: «Спартак» может рассчитывать на место в Лиге чемпионовГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц высоко оценил шансы московского «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов-2017/18.Роман Широков: Матч с «Тоттенхэмом» ЦСКА не удалсяБывший футболист ЦСКА Роман Широков прокомментировал поражение армейцев от «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.ЦСКА заработал в Лиге чемпионов более 14 млн евроСтало известно, сколько московский ЦСКА заработал в Лиге чемпионов.Деле Алли: Гол ЦСКА совершенно не вытекал из логики игрыПолузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли после победы над московским ЦСКА В домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил свою команду за характер.На наших глазах умирает ЦСКА. Ловчев – о крахе армейского клуба в Лиге чемпионовНа наших глазах умирает ЦСКА. Ловчев – о крахе армейского клуба в Лиге чемпионовОбозреватель «Советского спорта» – о неутешительных итогах выступления ЦСКА в Лиге чемпионов.Владимир Пономарев: Позор, просто позорБывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о поражении армейцев от «Тоттенхэма» в выездном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.Леонид Слуцкий: Результат закономеренЛеонид Слуцкий: Результат закономеренЛеонид Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» подвел итоги игры, выступления армейцев в турнире и оценил дальнейшие перспективы Алана Дзагоева.Маурисио Почеттино: Показали, что «Тоттенхэм» - великий клубГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над ЦСКА в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (3:1) выделил высокую зрительскую явку.Леонид Слуцкий: Дзагоев может продолжить карьеру где угодноГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе ряда английских команд к полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву.Леонид Слуцкий: Информация о моем уходе никак не повлияла на игроковГлавный тренер ЦСКА после поражения от «Тоттенхэма» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов (1:3) сказал, что информация о его уходе из команды никак не повлияла на игру.Леонид Слуцкий: В четырех матчах из шести мы были конкурентоспособныГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в заключительном туре Лиги чемпионов сказал, что с такими кадровыми потерями, что были у команды, тяжело было рассчитывать на удачный результат.Алан Дзагоев: Понятно, что Слуцкий морально усталПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев после поражения в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Тоттенхэма» отметил, что известие об уходе главного тренера Леонида Слуцкого не повлияло на исход встречи.Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФАПортугалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФАВ ночь на четверг произошло важное событие. Подведем промежуточные итоги этой еврокубковой недели.

Порту
Портукалендарьстатистика
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Клаудио Раньери
Клаудио Раньеривсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение