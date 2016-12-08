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Волков и Шестерикова принесли России серебро в одиночной смешанной эстафете на Кубке IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России в составе Ольги Шестериковой и Алексея Волкова заняла второе место в супермиксте в рамках второго этапа Кубка IBU в Риднауне.

Россияне использовали только пять дополнительных патронов. Победу одержали украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. Тройку замкнул дуэт из Франции. 

Кубок IBU

Риднаун

Одиночная смешанная эстафета

1. Украина — 38.52,4 (0+3)

2. Россия (Шестерикова, Волков) +21,7 (0+5)

3. Франция +58,4 (2+7)

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