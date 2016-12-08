Волков и Шестерикова принесли России серебро в одиночной смешанной эстафете на Кубке IBU
Сборная России в составе Ольги Шестериковой и Алексея Волкова заняла второе место в супермиксте в рамках второго этапа Кубка IBU в Риднауне.
Россияне использовали только пять дополнительных патронов. Победу одержали украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. Тройку замкнул дуэт из Франции.
Кубок IBU
Риднаун
Одиночная смешанная эстафета
1. Украина — 38.52,4 (0+3)
2. Россия
3. Франция +58,4 (2+7)
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