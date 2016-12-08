Компания «Мир бокса» прокомментировала информацию о госпитализации Лебедева после боя с Гассиевым

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев проходит обследование в госпитале после проигранного боя с Муратом Гассиевым, состоявшегося в минувшую субботу в Москве.

Портал Life.ru сегодня сообщил о том, что Лебедев был госпитализирован. По словам медиков, состояние боксера оценивается как тяжелое. Денису диагностированы многочисленные ушибы, гематомы, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Промоутерская компания «Мир бокса», под эгидой которой выступает боец, прокомментировала данную информацию следующим образом: «Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев проходит стандартное обследование после боя с Муратом Гассиевым. У бойца нет серьезных травм, угрозы здоровью отсутствуют.



В четверг в СМИ появилась информация, согласно которой Лебедев получил повреждения и вынужден находиться в стационаре госпиталя. Информация не соответствует действительности. Это штатное обследование, которое боец проходит после каждого своего боя в госпитале имени Бурденко».

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).



