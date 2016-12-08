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Психолог Хигир: Слуцкому не стоит уезжать за границу

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Доктор психологических наук Борис Хигир высказывает свое мнение о трудоустройстве бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Первое, что надо Слуцкому – сделать паузу хотя бы на полгода, успокоиться, - считает Борис Хигир. - Его психическое состоянии еще не нормализовалось, депрессия продолжается, хотя внешне он спокоен и даже весел. Второе. Считаю, ему не стоит уезжать за границу, он не сможет там работать. Это очень общительный человек, для него важен языковой контакт с окружением. Слуцкому очень важно быть в «своей» языковой среде. Вне ее замучит ностальгия. Если же все-таки решит работать в иностранном клубе, обязательно нужно взять помощника россиянина. Из европейских стран лучше всего ему подойдут славянские: Польша (не случайно там все получилось у Черчесова), Чехия, Словакия. В Германию и Англию лучше не соваться. Вообще Англия противопоказана россиянам, только у Канчельскиса там удалась карьера, но это исключение из правил. Самая подходящая для Слуцкого страна Западной Европы – Португалия. Но, еще раз повторю, Леониду Викторовичу надо хорошенько подумать, стоит ли уезжать. Заграницей он может растерять весь свой рейтинг».

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