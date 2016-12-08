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РФПЛ проведет чемпионат России по FIFA 17

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Российская футбольная премьер-лига проведет в марте первый чемпионат России по FIFA 17. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил директор РФПЛ по стратегии и развитию Евгений Савин.

«К началу следующего года мы определимся с конкретной компанией, которая займется ребрендингом лиги. И первый этап планируем завершить к началу сезона-2017/18. Речь идет не только о смене логотипа, хотя и это будет. Мы уже давно сотрудничаем с компанией EA Sports и сейчас находимся на заключительной стадии согласования всероссийского чемпионата России по киберфутболу, финал которого пройдет, скорее всего, в марте следующего года. Победитель представит страну на чемпионате мира», – заявил Евгений Савин.

Напомним, что ранее испанские футбольные клубы и Electronics Arts создали первую Лигу виртуального футбола (VFO). В ней примут участие представители клубов «Реал Сосьедад», «Севилья», «Спортинг Хихон», «Валенсия», «Вильярреал» и «Реала Сарагоса». Также Профессиональная футбольная лига Франции совместно с Electronics Arts анонсировала национальный чемпионат e-League 1 по FIFA 17. В киберспортивной лиге примут участие по два представители 20 футбольных клубов Франции. 

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