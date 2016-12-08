Лаура Дальмайер: Вернулась домой из Эстерсунда без багажа и винтовки

Двукратная чемпионка мира Лаура Дальмайер рассказала о том, как потеряла свою винтовку, возвращаясь с первого этапа Кубка мира-2016/17, который проходил в шведском Эстерсунде.

- После отличного уик-энда в Швеции у меня произошла неприятность. Я вернулась домой без багажа и винтовки. К счастью, все разрешилось и нашлось, но понедельник был испорчен.



Мне было важно хорошо отдохнуть и перезарядить батарейки. С нетерпением жду соревнований в Поклюке. Хотелось бы сохранить лидерство в общем зачете Кубка мира, - цитирует немецкую биатлонистку DSV.

Напомним, в Эстерсунде 23-летняя Лаура Дальмайер выиграла индивидуальную гонку, стала второй в гонке преследования и четвертой в спринте.

На старт в Поклюке 9 декабря она выйдет в желтой майке лидера Кубка мира.

Состав сборной Германии на второй этап Кубка мира в Словении



Женщины

Лаура Дальмайер, Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Мириам Гесснер, Франциска Пройс.



Мужчины

Арнд Пайффер, Симон Шемпп, Эрик Лессер, Флориан Граф, Бенедикт Долль, Маттиас Дорфер.

