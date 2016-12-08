Дмитрий Песков: Кремль будет защищать «чистых» спортсменов и последовательно бороться с допингом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти продолжат последовательную борьбу с допингом.

- Кремль готов, первое, к безусловной, последовательной и весьма активной защите интересов наших спортсменов, которые никогда не имели и не имеют отношения к допингу. Это первое и главное. Второе: в русле решений, принятых президентом Путиным, Кремль готов продолжить последовательную борьбу с допингом как с явлением и к выстраиванию соответствующей системы по борьбе с допингом. «И третье: Кремль, безусловно, готов воспринимать детальную информацию относительно претензий, которые излагаются в подобных документах. Вы знаете, что ранее такая детальная информация не предоставлялась, и многие обвинения носили достаточно абстрактный характер, - цитирует Пескова «Р-Спорт».

Первый доклад главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Ранее стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.