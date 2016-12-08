После завершения строительства стадиона на Крестовском «Зениту» потребуется вложить 500-600 млн рублей

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин озвучил сумму, которую потребуется вложить в арену после завершения строительства, а также сообщил о подписании меморандума о передаче стадиона на Крестовском острове «Зениту».

- По приспособлению под спортивное использование есть лимиты, есть техническое задание, пока нет проекта, как только будет - будет окончательная цифра, но это не космические цифры. В пределах 500-600 млн рублей, - приводит ТАСС слова Албина.

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Также вице-губернатор отметил, что 5 декабря между правительством города и «Зенитом» был подписан новый меморандум, согласно которому стадион передается клубу в рамках соглашения на срок не менее 49 лет с концессионной платой не более 1 рубля в год. Кроме того, «Зенит» обязан выполнить мероприятия по реконструкции стадиона в соответствии с законом, приобрести и установить на нем за счет собственных средств оборудование и материалы.

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Напомним, строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.