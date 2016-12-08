Джеррард, Лэмпард и Терри могут войти в тренерский штаб сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии планирует привлечь Джона Терри, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда к тренерской работе в национальной сборной, сообщает The Sun.

FA рассчитывает ускорить процедуру получения тренерских лицензий УЕФА для Терри, Лэмпарда и Джеррарда. Она может занять 18 месяцев.



Контракт 35-летнего Терри с «Челси» истекает по окончании текущего сезона, и клуб не пока предлагал защитнику новое соглашение.



38-летний Лэмпард перешел в клуб MLS «Нью-Йорк Cити» в 2015 году из «Манчестер Сити». 36-летний Джеррард объявил о завершении карьеры игрока 24 ноября 2016 года. Последнее время многолетний капитан и лидер «Ливерпуля» также выступал в Северной Америке.

Напомним, 30 ноября в качестве главного тренера сборной Англии был утвержден Гарет Саутгейт, который сменил на этом посту Сэма Эллардайса.

