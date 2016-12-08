Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джеррард, Лэмпард и Терри могут войти в тренерский штаб сборной Англии

Источник:  The SunКомментарии

Футбольная ассоциация Англии планирует привлечь Джона Терри, Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда к тренерской работе в национальной сборной, сообщает The Sun.

FA рассчитывает ускорить процедуру получения тренерских лицензий УЕФА для Терри, Лэмпарда и Джеррарда. Она может занять 18 месяцев.

Контракт 35-летнего Терри с «Челси» истекает по окончании текущего сезона, и клуб не пока предлагал защитнику новое соглашение.

38-летний Лэмпард перешел в клуб MLS «Нью-Йорк Cити» в 2015 году из «Манчестер Сити». 36-летний Джеррард объявил о завершении карьеры игрока 24 ноября 2016 года. Последнее время многолетний капитан и лидер «Ливерпуля» также выступал в Северной Америке.

Напомним, 30 ноября в качестве главного тренера сборной Англии был утвержден Гарет Саутгейт, который сменил на этом посту Сэма Эллардайса.




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Саутгейт сохранит за Руни капитанскую повязку в сборной АнглииНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни останется капитаном сборной Англии.Терри покинет «Челси» в 2017 году и станет игроком китайского клубаКапитан «Челси» Джон Терри принял решение покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.Саутгейт утвержден в качестве главного тренера сборной АнглииФутбольная ассоциация Англии утвердила Гарета Саутгейта в качестве главного тренера национальной сборной страны.Бэйл и Варди претендуют на звание спортсмена года в ВеликобританииНападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл претендует на звание спортсмена года в Великобритании.Заха сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Кот-д’ИвуараПолузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.FA решила не наказывать Руни за нарушение режимаФутбольная ассоциация Англии (FA) не будет наказывать капитана сборной Англии Уэйна Руни за пьяную вечернику накануне товарищеского матча с испанской командой. Об этом сообщает британское издание The Mirror.Антонио Конте: «Тоттенхэм» может создать проблемы любой команде в АПЛАнтонио Конте: «Тоттенхэм» может создать проблемы любой команде в АПЛГлавный тренер «Челси» в преддверии матча с «Тоттенхэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии ответил на вопросы журналистов.Терри не сыграет в лондонском дерби против «Тоттенхэма»Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что капитан лондонской команды Джон Терри пропустит две-три недели из-за повреждения.Джибриль Сиссе расстроен решением Джеррарда завершить карьеруБывший форвард «Ливерпуля» Джибриль Сиссе высказался о решении экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.Майкл Оуэн: Джеррард уже в 11 лет показывал футбол мирового уровняБывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн прокомментировал решение экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.Фернандо Торрес – Стивену Джеррарду: Для меня было честью играть с вамиБывший форвард «Ливерпуля» Фернандо Торрес прокомментировал решение экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда завершить профессиональную карьеру.Стивен King. Каким был мир, когда Джеррард сыграл свой первый матчСтивен King. Каким был мир, когда Джеррард сыграл свой первый матч«Советский спорт» вспоминает, где были самые дорогие футболисты мира в день, когда Стивен Джеррард провел свой первый матч за «Ливерпуль».Стивен Джеррард отказался переходить в «Селтик» и объявил о завершении карьерыЭкс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры.FA предложит Саутгейту контракт на четыре года с зарплатой 1 миллионов фунтовФутбольная ассоциация Англии (FA) предложит исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту четырехлетний контракт, сообщает The Telegraph.Руни поскользнулся на бутылке и получил травму, находясь в сборной АнглииСтали известны некоторые подробности скандальной истории с участием форварда сборной Англии Уэйна Руни. Выяснилось, что он травмировался при необычных обстоятельствах.Арсен Венгер: Пьянка Руни? Каждый футболист должен думать о последствияхГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.Стивен Джеррард может возглавить «МК Донс»Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард может начать тренерскую карьеру. Он ведет переговоры с клубом «МК Донс».Футбольная ассоциация Англии планирует назначить Саутгейта главным тренером сборнойИсполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн сообщил, что и.о главного тренера национальной сборной Гарет Саутгейт может встать у руля команды на постоянной основе.Юрген Клопп: Легенды футбола пили и курили, как черти, поэтому историю с Руни скоро забудутГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.Руни принес извинения за нарушение режимаНападающий сборной Англии Уэйн Руни принес извинения исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту и техническому директору Футбольной ассоциации Англии Дэну Эшворту за грубое нарушение режима накануне товарищеского матча против сборной Испании, сообщает Sky Sports.

Англия
Англиякалендарьстатистика
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпардвсе новости
Джон Терри
Джон Терривсе новости
Стивен Джеррард
Стивен Джеррардвсе новости

Cпецпредложение