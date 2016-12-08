Нагорных, Беджамов, Брусникина и Воробьев выведены из исполкома ОКР
Бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных, экс-глава Федерации бобслея России Георгий Беджамов, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина и экс-глава департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев выведены из исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).
По итогам голосования 191 голос был подан за прекращение полномочий этих членов исполкома, 5 - против.
Ранее стало известно, что олимпийские чемпионы прыгунья с шестом Елена Исинбаева, фехтовальщики Софья Великая и Станислав Поздняков и конькобежец Николай Гуляев станут членами исполкома Олимпийского комитета России.
Напомним, что сегодня в конференц-зале Олимпийского комитета России проходит Олимпийское собрание, в котором принимают участие представители Всероссийских спортивных федераций, территориальных Олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций-членов ОКР.