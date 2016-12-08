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Нагорных, Беджамов, Брусникина и Воробьев выведены из исполкома ОКР

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных, экс-глава Федерации бобслея России Георгий Беджамов, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина и экс-глава департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Воробьев выведены из исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

По итогам голосования 191 голос был подан за прекращение полномочий этих членов исполкома, 5 - против. 

Ранее стало известно, что олимпийские чемпионы прыгунья с шестом Елена Исинбаева, фехтовальщики Софья Великая и Станислав Поздняков и конькобежец Николай Гуляев станут членами исполкома Олимпийского комитета России.

Напомним, что сегодня  в конференц-зале Олимпийского комитета России проходит Олимпийское собрание, в котором принимают участие представители Всероссийских спортивных федераций, территориальных Олимпийских советов, Олимпийских академий и других организаций-членов ОКР.  

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