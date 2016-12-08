Нагорных, Беджамов, Брусникина и Воробьев выведены из исполкома ОКР

читайте также

Виталий Мутко: Колобков свободен в выборе помощников, никакой опеки над ним нет Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал о том, как будет подбираться руководство Министерства спорта, которое ныне возглавляет Павел Колобков.

Замминистра спорта РФ Нагорных ушел в отставку Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных освобожден от занимаемой должности, сообщили ТАСС в Минспорте.

Советник министра спорта России по антидопинговым вопросам отстранена от своих обязанностей Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что советник министра спорта РФ по антидопинговым вопросам Наталья Желанова отстранена от своих обязанностей.

Дмитрий Песков: Отстранение Мутко? Он не упоминается исполнителем в докладе WADA Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко в отличие от своего заместителя Юрия Нагорных не упоминается в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) как непосредственный исполнитель манипуляций с допинг-пробами российских спортсменов.

Мутко подтвердил отстранение Нагорных Министр спорта России Виталий Мутко подтвердил временное отстранение от занимаемой должности своего заместителя Юрия Нагорных.

Бомба немедленного действия. О чем говорится в докладе Макларена Комиссия ВАДА назвала подтвержденными сведения о существовании в России допинговой программы, которой управлял Минспорта и ЦСП.

Министр спорта Мутко не отстранен от исполнения своих обязанностей Министр спорта России Виталий Мутко не отстранен от занимаемой должности после доклада независимой комиссии WADA. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы всегда четко обозначали свою позицию: допингу нет места в спорте» Заявление президента России Владимира Путина в связи с докладом Комиссии Всемирного антидопингового агентства.

Заместитель министра спорта Нагорных отстранен от занимаемой должности По информации Sovsport.ru, заместитель министра спорта России Юрий Нагорных отстранен от занимаемой должности до полного расследования ситуации после доклада независимой комиссии WADA.

Доклад WADA: Мутко и Нагорных скрыли результат положительного допинг-теста иностранного футболиста, выступающего в России Один из иностранных футболистов, выступающих в российском чемпионате, сдал положительный тест на допинг. Как сообщается в докладе независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте, этот факт был скрыт.

Доклад WADA: Замминистра спорта Нагорных играл решающую роль в исчезновении положительных допинг-проб из московской лаборатории Заместитель министра спорта Юрий Нагорных играл ключевую роль в исчезновении из московской лаборатории положительных допинг-проб. Об этом говорится в докладе WADA.

Юрий Нагорных: ФХР и Минспорта после ЧМ-2016 обсудят вопрос совмещения Знарком постов в сборной и клубе Заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных высказал мнение по поводу совмещения Олегом Знарком постов главного тренера в команде и сборной.

Юрий Нагорных: Сборная России затратила оптимальное количество сил в четвертьфинале с Германией Заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных рассказал о впечатлениях от победы сборной России над Германией (4:1) в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

Юрий Нагорных: Допинг российским спортсменам просто не нужен Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных заявил, что российским спортсменам не требуется никакой допинг, России невозможно предъявить обвинения в организации «допинговой программы».

Юрий Нагорных: ФСБ? Государство не вмешивалось в российский спорт Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных заявил, что государственные структуры не вмешивались в российский спорт, и никаких мероприятий по употреблению допинга перед Олимпиадой в Сочи не было.

Юрий Нагорных: Допинговая программа в российском спорте не проводилась Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных заявил, что никакой допинговой программы в российском спорте не проводилось – ни перед Олимпиадой в Сочи, ни во время нее.

Юрий Нагорных: Все, пойманные на мельдонии, кроме Шараповой и Ефимовой, тренируются Ранее WADA сообщило, что допинг-пробы 288 спортсменов дали положительный результат на мельдоний. По данным ТАСС, по меньшей мере 31 российский спортсмен подозревается в применении запрещенного вещества.

Юрий Нагорных: Минспорта доверяет Знарку Министерство спорта России доверяет главному тренеру национальной команды по хоккею Олегу Знарку, сообщил заместитель главы ведомства Юрий Нагорных.

Юрий Нагорных: Встреча Мутко и Знарка была рабочей, конструктивной Заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных прокомментировал встречу главы министерства Виталия Мутко и главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.