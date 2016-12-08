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Андрей Рябинский: В бою с Гассиевым Лебедев боксировал со сломанной рукой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о тяжелой травме, которую чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев получил в бою с соотечественником Муратом Гассиевым.

«В одном из раундов Денис сломал кисть и весь оставшийся бой боксировал со сломанной рукой. Сейчас чувствует себя хорошо. Никаких проблем нет», - написал Рябинский в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Денис Лебедев после субботнего поединка был госпитализирован в тяжелом состоянии. Компания «Мир бокса» не подтвердила эту информацию.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).

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