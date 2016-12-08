Андрей Рябинский: В бою с Гассиевым Лебедев боксировал со сломанной рукой

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о тяжелой травме, которую чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Денис Лебедев получил в бою с соотечественником Муратом Гассиевым.

«В одном из раундов Денис сломал кисть и весь оставшийся бой боксировал со сломанной рукой. Сейчас чувствует себя хорошо. Никаких проблем нет», - написал Рябинский в своем твиттере.

В одном раундов Денис сломал кисть. И весь оставшийся бой боксировал со сломанной рукой. Сейчас чувствует себя хорошо. Никаких проблем нет — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 8 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что Денис Лебедев после субботнего поединка был госпитализирован в тяжелом состоянии. Компания «Мир бокса» не подтвердила эту информацию.

Ну вот откуда они берут этот бред?))

С Денисом все в порядке. В Бурденко проходит диспансеризацию. Никаких серьёзных травм нет! https://t.co/M8sTUNnref — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 8 декабря 2016 г.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).