Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Футбол  Заря- : -Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА- : -Витязь
Футбол  Алкмар- : -Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Смирнов: Через сутки мы будем знать содержание доклада Макларена, не будем гадать на кофейной гуще

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Национальной общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов поделился ожиданиями от расширенного доклада канадского юриста Ричарда Макларена, который будет представлен 9 декабря.

- Примерно через сутки мы будем знать содержание доклада Макларена, гадать на кофейной гуще не приходится. Возможно, он не будет называть имена спортсменов, которые по его мнению, уличены. Возможно, это будет передано в международные федерации, - заявил Смирнов.

Напомним, 9 декабря будет представлена вторая часть доклада Ричарда Макларена, который возглавляет независимую комиссию WADA, расследующую допинговые случаи в российском спорте.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
WADA недовольно назначением Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) резко отрицательно отреагировало на назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой руководителем наблюдательного совета РУСАДА.Сергей Шубенков: Треть положительных проб не приводит к наказаниямСергей Шубенков: Треть положительных проб не приводит к наказаниямЧемпион мира, барьерист – о терапевтических исключениях и фильме Первого канала, посвященному этой теме.Валентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызоветВалентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызоветБывший глава ВФЛА рассказал «Советскому спорту» о фильме Первого канала «Болезни высших достижений», вышедшем в эфир в понедельник.Виталий Смирнов: День доклада Макларена назначен не случайноВиталий Смирнов: День доклада Макларена назначен не случайноВ очередном заседании Независимой антидопинговой комиссии в среду приняли участие представители Следственного комитета.НОАК планирует разработать план по борьбе с допингом к февралю 2017 годаГлава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Олимпийского комитета России Виталий Смирнов сообщил, что НОАК намерена разработать основу плана по борьбе с допингом к февралю будущего года.Рекорд «Мерседеса», провал «Феррари». Итоги сезона в «Формуле-1»Рекорд «Мерседеса», провал «Феррари». Итоги сезона в «Формуле-1»Настало время оценить – насколько успешно нынешний сезон сложился для остальных участников.Артем Пацев: Допускаю, что WADA может забрать чемпионат мира у РоссииСпортивный юрист Артем Пацев поделился своим мнением о деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он заявил, что эта организация может получит право забирать чемпионаты мира и Олимпиады у стран.Юрист: WADA может получить право отбирать у стран крупные турнирыИзвестный спортивный юрист Артем Пацев сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с юридической точки зрения может запретить проведение в какой-либо стране Олимпийских игр или чемпионата мира.«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслу«За вклад в развитие спорта и допинга». Действуем назло WADA и здравому смыслуЗа две недели до обнародования второй части доклада Ричарда Макларена происходят малопонятные события.Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, Росберг финишировал вторым и стал чемпионом мираПилот «Мерседеса» Нико Росберг впервые в своей карьере стал чемпионом мира. 31-летний немец финишировал вторым на заключительном этапе Гран-при Абу-Даби, но это позволило ему остаться на первом месте в зачете пилотов.Фернандо Алонсо: Сегодня мы полностью использовали возможности автомобиляПилот «Макларен» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты квалификации заключительного сезона, в которой испанец стал девятым.Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед ОИ-2016Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает газета The Guardian со ссылкой на документы, полученные от хакерской группы Fancy Bears.Валентин Балахничев: Я написал более 70 аналитических записок о борьбе с допингом и денег Диаку не передавалБывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) опубликовал на своей странице в соцсети заявление, в котором опровергает обвинения в свой адрес, выдвинутые журналистами ARD.Дженсон Баттон: Я начинаю уик-энд с мыслью о том, что меня ждет последняя гонка в «Формуле-1»Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился эмоциями перед последней гонкой «Формулы-1» в карьере, которая пройдет в Абу-Даби.Валентин Балахничев: Не жду ничего хорошего от доклада МакларенаЭкс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.Дженсон Баттон: Позвал бы Квята на ужин, потому что он очень веселый пареньПилот «Макларена» Дженсон Баттон включил российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята в список гонщиков, которых бы он позвал на ужин.Глава USADA: Если МОК недоволен WADA, он недоволен сам собойГлава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт призвал к большей независимости Международного антидопингового агентства (WADA).WADA отказалось принять от России 300 тысяч долларовВсемирное антидопинговое агентство (WADA) не примет от России 300 тысяч долларов в качестве финансовой поддержки, заявил глава финансовой комиссии организации Франческо Риччи-Битти.Вячеслав Колосков: У членов WADA, видимо, не все в порядке с головой простоПочетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал стремление Всемирного антидопингового агентства (WADA) диктовать условия международным федерациям.Дженсон Баттон: Я могу попробовать свои силы в ралли-кроссеПилот команды «Макларен» Дженсон Баттон рассказал о планах на следующий сезон. Напомним, что в следующем году он перейдет на должность резервного пилота команды.

МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Виталий Смирнов
Виталий Смирноввсе новости
WADA
WADA

Cпецпредложение