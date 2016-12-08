Виталий Смирнов: Через сутки мы будем знать содержание доклада Макларена, не будем гадать на кофейной гуще

Глава Национальной общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов поделился ожиданиями от расширенного доклада канадского юриста Ричарда Макларена, который будет представлен 9 декабря.

- Примерно через сутки мы будем знать содержание доклада Макларена, гадать на кофейной гуще не приходится. Возможно, он не будет называть имена спортсменов, которые по его мнению, уличены. Возможно, это будет передано в международные федерации, - заявил Смирнов.

Напомним, 9 декабря будет представлена вторая часть доклада Ричарда Макларена, который возглавляет независимую комиссию WADA, расследующую допинговые случаи в российском спорте.

