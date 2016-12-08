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Кирсан Илюмжинов: Куда бы руководство страны ни направило Мутко, он везде добивался успехов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов через «Советский спорт» поздравил с днем рождения вице-премьера правительства России Виталия Мутко.

– Мы так давно знакомы с Виталием Леонтьевичем… Наверное, еще с тех пор, когда он работал вице-губернатором Санкт-Петербурга, а я в городе на Неве проводил чемпионат мира по составлению шахматных задач. У нас уже тогда сложились теплые отношения. Затем мы стали коллегами в футболе: Виталий Леонтьевич возглавлял в качестве президента питерский «Зенит», а я – элистинский «Уралан». Однажды во время паузы в чемпионате «Зенит» тренировался несколько дней в столице Калмыкии. Команда из Питера разместилась в Сити-Чесс и тренировалась на базе нашего футбольного клуба.

Куда бы ни направило руководство страны Виталия Леонтьевича, он всегда был предан своему делу. И везде он добивался успехов. Это человек, который 24 часа в сутки живет спортом, своей работой.

Искренние поздравления Виталию Леонтьевичу от меня, от всех российских шахматистов и от народа Калмыкии!

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