WBA назначила торги за право организации боя Ригондо - Флорес

Всемирная боксерская ассоциация назначила на 19 декабря промоутерские торги за право организации поединка между кубинцем Гильермо Ригондо, владеющим титулом суперчемпиона мира WBA во втором легчайшем весе, и мексиканцем Мойзесом Флоресом.

WBA вынуждена была назначить торги, так как переговоры между представителями чемпиона и обязательного претендента не увенчались успехом. Минимальная ставка на торгах составит 150 000 долларов США с распределением гонорара в пропорции 75:25 в пользу Ригондо.

The 2nd purse bid concerns the fight between @RigoElChacal305 and Moises Flores for #WBA Super Bantamweight title https://t.co/0GvrbXidsT pic.twitter.com/bJ7S9KDDLH