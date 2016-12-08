WBA назначила торги за право организации боя Ригондо - Флорес

Всемирная боксерская ассоциация назначила на 19 декабря промоутерские торги за право организации поединка между кубинцем Гильермо Ригондо, владеющим титулом суперчемпиона мира WBA во втором легчайшем весе, и мексиканцем Мойзесом Флоресом.

WBA вынуждена была назначить торги, так как переговоры между представителями чемпиона и обязательного претендента не увенчались успехом. Минимальная ставка на торгах составит 150 000 долларов США с распределением гонорара в пропорции 75:25 в пользу Ригондо.

Напомним, беглый кубинец Гильермо Ригондо является двукратным олимпийским чемпионом (2000, 2004). На профессиональном ринге он одержал 17 побед (11 - досрочно) и не потерпел ни одного поражения. Мойзес Флорес за карьеру одержал 25 побед и также ни разу не проиграл.



