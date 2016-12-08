Елена Исинбаева: Мы создадим лучшую антидопинговое систему в мире

Российская легкоатлетка Елена Исиснбаева прокомментировала свое назначение председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- Это радость и огромная ответственность. Очень приятно за оказанное доверие. Будем вместе работать на благо российского спорта и создавать лучшую антидопинговое систему в мире, - сказала Исинбаева ТАСС.

В Наблюдательный совет РУСАДА вошли десять человек: директор Правового департамента Министерства спорта РФ Вадим Байрамов, арбитр Спортивного арбитражного суда в г. Лозанна (Швейцария), спортивный юрист Виктор Березов, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, член Международного олимпийского комитета, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, генеральный директор Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, президент Европейской конфедерации фехтования, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков; генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, Академик Российской академии наук, врач Владимир Чехонин, представитель WADA и руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков. Исинбаева также вошла в состав исполкома ОКР.