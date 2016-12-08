Анси Аголи: «Карабах» постарается удивить и пройти дальше в Лиге Европы

Албанский защитник «Карабаха» Анси Аголи поделился ожиданиями от матча с «Фиорентиной» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

Напомним, в случае успеха клуб из Агдама станет первым представителем Азербайджана, достигшим этой стадии.

Что, по-вашему, представляет собой «Фиорентина»? Чем силен этот клуб?

- Я бы назвал флорентийцев одними из лучших в Италии, - сказал Аголи. - «Фиорентина» всегда считались амбициозным участником серии А. Кроме того, она изначально была фаворитом нашей группы. «Фиорентина» обладает очень хорошими футболистами, классной обороной, сбалансированной средней линией и, конечно же, квалифицированными игроками в атаке. Словом, это сильная команда, уже зарекомендовавшая себя с лучшей стороны не только на Апеннинском полуострове, но и в Европе.



- Болельщики «Карабаха» и любители азербайджанского футбола ждут от вас победы. Эти ожидания не сильно давят на команду?

- Нет, мы не чувствуем никакого давления или волнения. Понимаем, что болельщики хотят видеть «Карабах» в плей-офф Лиги Европы. Они имеют на это право, ведь мы неплохо проводим этот сезон. За исключением отдельных матчей, мы уверенно выглядели во всех играх группы. В «Карабахе» играют профессионалы и все мы знаем, что каждый день - это новый вызов. В этот раз играем против очень сильного клуба, лучшего в группе! «Карабах» изначально не считался фаворитом, и все это понимали. Тем не менее, постараемся удивить и пройти дальше. Почему бы и нет? В футболе все возможно. Сейчас главное - показать свою лучшую игру.

Встреча начнется сегодня в 19:00 мск.