Гусев переведен в список травмированных до 22 декабря

Нападающий СКА Никита Гусев не поможет петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В сезоне-2016/17 на счету 24-летнего хоккеиста 36 матчей, 16 заброшенных шайб и 30 результативных передач. 6 декабря Гусев был включен в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве с 15 по 18 декабря.

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Из списка травмированных был выведен защитник армейцев Дмитрий Юдин. В шести встречах хоккеист не набрал ни одного очка при показателе полезности «+3».

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Ближайший матч СКА проведет 8 декабря в Петербурге против московского «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.