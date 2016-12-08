В Москве в субботу пройдет «День «Динамо»

10 декабря на территории близ арены «ВТБ Ледовый дворец» в рамках юбилейных торжеств и при поддержке «Парка Легенд» пройдёт «День «Динамо». Праздник посвящен 70-летию столичного хоккейного клуба.

Главным событием дня станет матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и ярославским «Локомотивом», который бело-голубые проведут в ретро-форме.

Кроме этого, болельщики смогут посетить матч «Кубка Легенд» между командами ветеранов «Динамо» и «Спартак», побывать на выставке ретро-автомобилей, бесплатно покататься на коньках на открытом катке и принять участие в различных конкурсах.

9 декабря с 17:00 в кассах «Парка Легенд» первые 50 болельщиков получат бесплатные пригласительные билеты на церемонию чествования ветеранов клуба, еще 50 болельщиков смогут их приобрести по стоимости 1000 рублей. По этому билету можно будет посетить матч легенд «Динамо» - «Спартак», ознакомиться с новой экспозицией Музей Хоккея и принять участие в Церемонии чествования ветеранов динамовского клуба.

С 17:00 до 23:00 для всех желающих перед «ВТБ Ледовым дворцом» будет работать каток под открытым небом. Посещение катка в «День «Динамо» - бесплатное.