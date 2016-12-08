Бензема, Игуаин и Ярмоленко претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
На официальном сайте УЕФА опубликованы фамилии футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В список игроков вошли: Карим Бензема («Реал»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Арда Туран («Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лукас Перес («Арсенал»), Андрей Ярмоленко («Динамо» К) и Андре Силва («Порту»).
Голосование завершится 9 декабря. Проголосовать за лучшего футболиста можно ЗДЕСЬ
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