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Бензема, Игуаин и Ярмоленко претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

На официальном сайте УЕФА опубликованы фамилии футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список игроков вошли: Карим Бензема («Реал»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Арда Туран («Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лукас Перес («Арсенал»), Андрей Ярмоленко («Динамо» К) и Андре Силва («Порту»). 

Голосование завершится 9 декабря. Проголосовать за лучшего футболиста можно ЗДЕСЬ

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