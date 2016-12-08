«Барселона» отказалась от трансферов в зимнее окно

«Барселона» не планирует покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает портал Sport.es.



В то же время, каталонский клуб не планирует расставаться с защитником Алейксом Видалем, который в текущем сезоне не пользуется доверием главного тренера команды Луиса Энрике. Игрок намерен продолжить борьбу за место в основном составе.

«Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице испанской примеры, отставания от мадридского «Реала» на шесть очков.

Каталонцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 с первого места в группе.





