Массимо Каррера: Я очень люблю Москву и «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что любит Москву и «Спартак».

«Спасибо всем за поддержку, я очень люблю Москву, люблю свою команду и прежде всего я люблю «Спартак»! Мы большая семья!» - написал Каррера в «Инстаграме».

Напомним, что Каррера возглавил «Спартак» после отставки Дмитрия Аленичева в августе 2016 года. После 17 туров красно-белые занимают первое место в чемпионате России, в активе команды 40 очков.