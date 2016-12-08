На пост президента Федерации велоспорта России претендуют два кандидата: Александр Винокуров и Вячеслав Екимов

Президент инвестиционной компании А1, основной акционер фармдистрибутора «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», член Попечительского Совета Федерации велосипедного спорта России Александр Винокуров от Москвы и российский велогонщик, трехкратный олимпийский чемпион, ex-генеральный менеджер команды «Катюша» Вячеслав Екимов от Санкт-Петербурга выдвинуты в качестве кандидатов на пост главы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Выборы президента федерации состоятся 14 декабря 2016 года на Отчетно-выборной Конференции в здании Олимпийского комитета России.

Кандидатуру Александра Винокурова выдвинула региональная спортивная общественная организация «Федерация велосипедного спорта в городе Москве».

«Мы решили поддержать кандидатуру Александра Винокурова. Он знаком с нашими трудностями и уже несколько лет входит в состав Попечительского совета Федерации, начал помогать российскому велоспорту в трудные для него времена. Сам увлекается велоспортом. Уверены, что с ним российский велоспорт сможет усилить свои позиции как внутри нашей страны, так и за её пределами», - прокомментировал выдвижение Александра Винокурова Президент региональной федерации Москвы Андрей Захаров.

В 2015 году Александр Винокуров по приглашению Председателя Попечительского совета Сергея Чемезова и Президента ФВСР Игоря Макарова вошел в Попечительский совет федерации велоспорта, возглавив Комитет по финансированию. При непосредственном содействии Александра Винокурова Федерация привлекла новых партнёров и благотворителей, среди них можно отметить компании: «РУСАЛ», «Аэрофлот», «СОГАЗ», «Российский Капитал» и прочие. Особую роль Федерации велоспорта Александр Винокуров отводит содействию регионам в решении проблем на местах и развитию детско-юношеского велоспорта. В 2016 году сам лично оказывал поддержку олимпийской сборной команде России по велоспорту и получил благодарность от ФВСР.

Вячеслав Екимов выдвинут региональной Федерацией велоспорта в Санкт-Петербурге.

«Выдвижение трехкратного Олимпийского чемпиона по велоспорту Вячеслава Екимова на должность президента ФВСР для российского велоспорта является положительным фактором. Вячеслав Екимов имеет огромный опыт, он прошел весь путь в велоспорте от новичка до Олимпийского чемпиона и профессионального гонщика. Долгое время Екимов работал спортивным директором команды Мирового тура «Катюша» и имеет прекрасные контакты с руководителями профессионального мирового велоспорта», –прокомментировал выдвижение Вячеслава Екимова Вице-президент региональной федерации Санкт-Петербурга Александр Кузнецов. Вячеслав Екимов - титулованный российский гонщик, трехкратный Олимпийский чемпион. Выступал в составе профессиональных велосипедных клубах высшего дивизиона на протяжении 1990-2006 гг. На его счету свыше 77 профессиональных побед, включая Кубки Мира и этапы на Гранд Турах. По окончании профессиональной карьеры до 2016 года работал Генеральным менеджером российской команды Мирового тура «Катюша». В ФВСР до этого никаких постов не занимал.

Среди приоритетов Вячеслава Екимова - развитие работы Федерации в области спорта – соревновательный календарь, подготовка сборной, создание группы специалистов, соответствующих мировым требованиям.

Действующим руководителем ФВСР является Президент международной группы компаний «АРЕТИ» Игорь Макаров, который занимает эту должность с июня 2010 года.