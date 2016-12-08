ВИДЕО ДНЯ: ЦСКА представил ролик по случаю ухода Леонида Слуцкого
ЦСКА поблагодарил Леонида Слуцкого, покинувшего пост главного тренера команды, за успешную работу в клубе.
Соответствующий видеоролик появился на странице официального твиттера армейцев.
Спасибо, Тренер! #СпасибоСлуцкий pic.twitter.com/PgTcbggHsi— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 8 декабря 2016 г.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды - Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).
С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.
В последнем матче под руководством Слуцкого армейцы уступили на выезде «Тоттенхэму» (1:3) и не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков.
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