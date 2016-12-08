Александр Жуков: Выступление сборной России на ОИ-2016 признано успешным
Глава ОКР Александр Жуков сообщил, что выступление сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро признано успешным.
- Мы подвели итоги летних Олимпийских игр в Рио. Безусловно, итоги успешные для нашей команды. Во многих федерациях прошли или пройдут выборы руководства. Надо нам учитывать опыт Рио. Наша работа по подготовке к Играм была признана успешной. Мы такие программы подготовки будем продолжать, - сказал Жуков.
На ОИ-2016 россияне завоевали 56 медалей (19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых), заняв четвертое место в неофициальном командном зачете соревнований.
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