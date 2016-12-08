Екатерина Гамова: Мутко не позволяет расслабиться ни себе, ни другим

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова через «Советский спорт» поздравила с днем рождения вице-премьера правительства России Виталия Мутко.

Поздравляю Виталия Леонтьевича с днем рождения!

Он – незаурядная личность. Виталий Леонтьевич всегда полон энергии, не позволяет расслабляться ни себе, ни другим. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но он прекрасный человек. Говорю это с полным основанием, потому что нам приходилось неоднократно общаться.

Желаю Виталию Леонтьевичу от всей души здоровья, процветания и успехов на новой должности!