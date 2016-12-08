Слуцкий может возглавить голландский «Витесс»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий получил предложение возглавить голландский клуб «Витесс», сообщает Daily Mail.

По данным источника, Слуцкий сменит на посту главного тренера «Витесса» Хэнка Фрейзера.

Напомним, в минувший ЦСКА объявил о том, что Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера команды после матча Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом», который состоялся в среду в Лондоне и завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.



В чемпионате Голландии «Витесс» в данный момент идет на восьмом месте, набрав после 15 туров 20 очков.

Отмечается, что владельцем этого клуба с 2013 года является российский бизнесмен Александр Чигиринский.



Слуцкий возглавлял ЦСКА с 26 октября 2009 года. Под его руководством армейцы трижды выигрывали чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды - Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

С 7 августа 2015 по 30 июня 2016 года 45-летний специалист был главным тренером сборной России.