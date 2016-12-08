Павел «COLDY» Векленко может пропустить LAN-квалификацию к ELEAGUE Major 2017

Игрок команды Team Spirit по CS:GO Павел «COLDY» Векленко получил первый отказ в выдаче визы в США и может пропустить LAN-квалификации к ELEAGUE Major 2017.



Представители организации заявили, что у игрока остается вторая попытка получить визу.



«Визовые проблемы остаются бичом киберспортивного мира, сегодня не обошли они и нас. К сожалению, в этот раз консульство не просто отказало нам в выдаче визы, а сделало это после 6-ти дневной административной проверки, чем сильно уменьшило наши шансы на повторную подачу с изменением набора документов и дополнительной поддержкой от принимающей стороны. В данный момент у нас есть очень небольшой шанс успеть на повторную подачу в пятницу, что, возможно, позволит Павлу получить паспорт с визой утром в среду и уже в обед улететь в Атланту», — прокомментировал операционный директор Team Spirit, Никита «Cheshir» Чукалин.



Если игрок не сможет получить визу, то заменой выступит тренер состава – Николай «Certus» Цертус.



Закрытая квалификация на ELEAGUE Major 2017 пройдет с 15 по 18 декабря в Атланте. 8 сильнейших коллективов попадут в основную стадию турнира.

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