Аксель Витсель: Мы все равно играем лучше «Спартака»
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о соперничестве со «Спартаком» в первой половине чемпионата России.
Напомним, после 17 туров красно-белые с 40 очками лидируют в первенстве, питерцы с 35 баллами идут вторыми.
- Мы все равно играем лучше. Возможно, где-то допускали ошибки, из-за чего не досчитались очков. Как, например, в Ростове. Но и там мы контролировали ход игры, были возможности, для того, чтобы забить. Возможно, ближе к зиме «Спартак» просто оказался свежее нас, потому что он не участвует в еврокубках и мог сосредоточиться на чемпионате, - считает бельгиец.
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