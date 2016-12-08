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Аксель Витсель: Мы все равно играем лучше «Спартака»

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о соперничестве со «Спартаком» в первой половине чемпионата России.

Напомним, после 17 туров красно-белые с 40 очками лидируют в первенстве, питерцы с 35 баллами идут вторыми.

- Мы все равно играем лучше. Возможно, где-то допускали ошибки, из-за чего не досчитались очков. Как, например, в Ростове. Но и там мы контролировали ход игры, были возможности, для того, чтобы забить. Возможно, ближе к зиме «Спартак» просто оказался свежее нас, потому что он не участвует в еврокубках и мог сосредоточиться на чемпионате, - считает бельгиец.

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