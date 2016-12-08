Вячеслав Быков: Дацюк и Ковальчук – это украшение хоккея

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков прокомментировал возвращение в национальную команду Ильи Ковальчука.

- Я очень рад: Илья еще раз показал, что он не опускал свою планку. Просто у каждого спортсмена бывают моменты, когда что-то не клеится. Нужно терпеливо работать! Профессионализм, что есть у Ковальчука, его страсть и любовь к хоккею и болельщикам — это его жизнь, его характер, его кредо. И его возвращение в сборную говорит о том, что невозможно было пройти мимо, не заметить его. Тем более, сейчас с Пашей Дацюком и Сергеем Плотниковым у них хорошее трио. Они составляют мощное звено, которое приятно радует всех болельщиков. Уверен, они будут радовать и в сборной.

Такие игроки как Паша Дацюк, Илья Ковальчук — украшение хоккея. Россия богата такими, не побоюсь этого слова, великими игроками. Это самые главные пропагандисты хоккея и самая лучшая реклама нашему виду спорта, которая только может быть. Плюс это очень воспитанные, культурные люди. Так что можно просто порадоваться, что Паша вернулся. Тем более с Ильей они составляют отличную связку, и молодому парню рядом с собой дают возможность раскрыться, - цитирует Быкова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что Быков тренировал сборную России с 2006 по 2011 годы.