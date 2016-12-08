Антон Бабиков: Не стоит зацикливаться на моей победе над Фуркадом

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своей победе в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

- Лыжи работали просто отлично. Я шел два круга рядом с Мартеном Фуркадом и видел, что моя скорость на спуске выше, чем у него. Понимал, что при хорошей стрельбе могу бороться с ним. Это спорт, здесь все возможно, если правильно работать.

Мне преодолевать себя, становиться сильнее. Не стоит зацикливаться на победе в гонке именно над одним Мартеном Фуркадом. В биатлоне очень много серьезных соперников. Просто, наверное, у всех Фуркад первым приходит на ум, когда говорят о конкуренции.

Я понимал, что нужно показывать достойный результат. Без этого нет смысла находиться в команде. Если бы тренеры отправили меня на Кубок IBU после неудачной индивидуальной гонки в Эстерсунде, я бы спокойно отнесся к этому. Иногда ты как спортсмен не понимаешь, почему тренеры приняли такое решение. Но впоследствии оно приносит пользу. В прошлом сезоне я не так много выступал на этапах Кубка мира. Важно получать полезный опыт и прогрессировать, - рассказал Бабиков в интервью «Ленте.ру».

Золотая медаль Антона Бабикова в гонке преследования стала первой для сборной России высшей наградой в личных гонках на стартовых этапах Кубка мира, начиная с 2006 года.





