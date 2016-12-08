Агент: Боккетти имеет предложения из Европы, но хочет продлить контракт со «Спартаком»

Агент Сальваторе Боккетти Андреа д’Амико сообщил, что футболист не планирует уходить из «Спартака» в ближайшее время.

- Боккетти является ключевым игроком для Карреры. Сейчас мы ведем переговоры со «Спартаком» по поводу продления контракта. В последнее время «Спартак» выступает удачно. Боккетти является игроком основного состава и ему сложно найти замену. К Боккетти проявляют интерес турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также несколько российских и итальянских клубов, но приоритет для Сальваторе - «Спартак». Он планирует остаться в клубе и выиграть со «Спартаком» чемпионат России, - цитирует агента itasportpress.it.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти. Итальянскому футболисту предложат контракт на 2,5 года с зарплатой в 2 млн евро в год.