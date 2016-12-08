Павел Занозин раскритиковал комментаторов Dota 2

Спортивный комментатор Павел Занозин на своей странице в Facebook раскритиковал комментаторов Dota 2, которые освещают турнир The Boston Major 2016.



«Вчера в твиттере со мной многие спорили о том, что англицизмы в этой игре - это термины, сравнимые с футбольным офсайдом. С учётом того, что у нас на «Матч-ТВ» тоже идёт большая дискуссия об англицизмах, история похожая. Офсайд или пенальти - не англицизмы. Это слова, существующие в русском языке 100 лет, закреплённые во всех словарях и легко объясняемые зрителям. Я, например, люблю слово «латераль». Оно появилось в нашей языковой практике не так давно. Строго говоря, это испанизм. Но обозначает он конкретную позицию, у которой НЕТ русского названия. С такими терминами нужно мириться. Но зачем говорить «пушить» вместо «атаковать» и «бустить» вместо «улучшать» (это я уже о «Доте»)? Это просто языковая распущенность, за которой никто в этом сообществе никогда не следил.



И ещё один важный момент. Когда я говорю о литературном языке, я имею в виду далеко не только англицизмы. Куда больше меня расстроило, что за полчаса вчера в эфире «Рухаба» я услышал слова «походу», «охренеть», «блин» и «заколебешься». И не услышал ничего похожего на метафору или аллюзию. На мой взгляд, это вообще не комментарий. Это общение на интернет-форуме, перенесённое в устную речь. Это звучит кошмарно. Кроме того, ни один комментатор не выделяется. Все одинаковые. То есть про обертона, понижение тембра, правильное дыхание, паузы и другие важные вещи для комментатора ребята, к сожалению, даже не слышали. А значит, любой человек, который придёт в эту нишу, будет разбираться в теме, но звучать приятнее и говорить на хорошем русском языке, мгновенно станет лучшим. Просто через естественный отбор. Вот что я имел в виду», — написал Занозин.



LAN-финал The Boston Major 2016 пройдет до 10 декабря. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов.



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