Соперничество делает занятия спортом более эффективными
Соперничество
стимулирует желание заниматься спортом
Исследователи
из Университета Пенсильвании установили: дружеская поддержка не подталкивает
людей к выполнению физических упражнений. А вот конкурсы могут повысить уровень
физической активности.
Американские
ученые проанализировали данные 800 человек. Добровольцы в течение 11 недель
участвовали в программе, включавшей фитнес (тяжелую атлетику, бег, йогу и
другие упражнения) и рекомендации по питанию. Участники, посетившие наибольшее
количество занятий, получали призы. Добровольцев разделили на четыре группы.
В
первой группе проводились индивидуальные соревнования, во второй - командные,
участники из третьей группы просто поддерживали друг друга, а четвертая группа
была контрольной со свободным посещением. Исследование показало: в группах с
индивидуальными и командными соревнованиями посещаемость оказалась на 90% выше,
чем в контрольной группе.