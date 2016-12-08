Соперничество делает занятия спортом более эффективными

Соперничество стимулирует желание заниматься спортом

Исследователи из Университета Пенсильвании установили: дружеская поддержка не подталкивает людей к выполнению физических упражнений. А вот конкурсы могут повысить уровень физической активности.



Американские ученые проанализировали данные 800 человек. Добровольцы в течение 11 недель участвовали в программе, включавшей фитнес (тяжелую атлетику, бег, йогу и другие упражнения) и рекомендации по питанию. Участники, посетившие наибольшее количество занятий, получали призы. Добровольцев разделили на четыре группы.



В первой группе проводились индивидуальные соревнования, во второй - командные, участники из третьей группы просто поддерживали друг друга, а четвертая группа была контрольной со свободным посещением. Исследование показало: в группах с индивидуальными и командными соревнованиями посещаемость оказалась на 90% выше, чем в контрольной группе.

