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«Касима Антлерс» обыграла «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Японская команда ««Касима Антлерс» одержала волевую победу над новозеландским «Окленд Сити» (2:1) в первом матче чемпионата мира среди клубов.

Встреча прошла в городе Иокогама.

У победителей отличились Сюхэи Акасаки (67-я минута) и Му Канадзаки (87-я), у их соперников - Ким Вук (50-я).

В четвертьфинале «Касима» сыграет против «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Другую пару составили «Чонбук» (Республика Корея) и «Америка» (Мексика). Оба матча пройдут 11 декабря.

Напомним, что на стадии полуфинала 15 декабря в борьбу вступит мадридский «Реал». 

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