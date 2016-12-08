«Касима Антлерс» обыграла «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира
Японская команда ««Касима Антлерс» одержала волевую победу над новозеландским «Окленд Сити» (2:1) в первом матче чемпионата мира среди клубов.
Встреча прошла в городе Иокогама.
У победителей отличились Сюхэи Акасаки (67-я минута) и Му Канадзаки (87-я), у их соперников - Ким Вук (50-я).
В четвертьфинале «Касима» сыграет против «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Другую пару составили «Чонбук» (Республика Корея) и «Америка» (Мексика). Оба матча пройдут 11 декабря.
Напомним, что на стадии полуфинала 15 декабря в борьбу вступит мадридский «Реал».
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