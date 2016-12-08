Алексей Бадюков: «Динамо» нужно играть жестко против лидеров СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Бадюков поделился ожиданиями от матча между СКА и московским «Динамо».

- Петербуржцы прилетели с Дальнего Востока, в любом случае в одном высоком ритме отыграть весь матч у них не получится. СКА будет играть первым номером и больше атаковать. «Динамо» же нельзя первыми пропускать и нужно использовать большинство. С возвращением Терещенко с большинством должно быть все хорошо. И, конечно, бело-голубым надо жестко играть против лидеров команды Знарка, заставлять ошибаться при входе в свою зону.

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Понятно, что ажиотаж к матчу будет большим, встреча посвящена 70-летию СКА. Для игроков это дополнительная мотивация. Но сейчас такая фаза чемпионата, что хоккеисты всегда находятся на одном среднем эмоциональном уровне. Для болельщиков это важное событие, а для игроков обыденная игра. Хоккеисты думают сериями, а не отдельными матчами, - приводит слова Бадюкова «Чемпионат.com».

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