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Антон Бабиков: В детстве очень любил футбол, но мышцы были заточены под лыжи

Источник:  Лента.РуКомментарии

Антон Бабиков рассказал о том, как в детстве выбрал биатлон среди множества видов спорта, которыми начинал заниматься.

- Я очень любил футбол в детстве, но так уж вышло, что мышцы у меня не заточены под лыжи — короткие ускорения, типичные для футбола, мне не очень подходят. У меня довольно большая и спортивная семья — так что меня с раннего возраста приучали к полезным физическим нагрузкам. Три брата — можете представить, каково это было в детстве. Я ходил в разные секции: бокс, баскетбол, лыжи.

Когда мне было 10 лет тренер по лыжным гонкам и одновременно учитель физкультуры посоветовал мне и другим ребятам заняться биатлоном, если мы чего-то хотим добиться в спорте. Тогда в Башкортостане было много сильных биатлонистов — Муслимов, Шульман и начинавший свой путь в биатлоне Чудов. Мы брали с них пример. В лыжных гонках спортсменов такого уровня в регионе тогда не было, - рассказал Бабиков в интервью «Ленте.ру».

Золотая медаль Антона Бабикова в гонке преследования стала первой для сборной России высшей наградой в личных гонках на стартовых этапах Кубка мира, начиная с 2006 года. В минувшее воскресенье он стал лучшим в пасьюте в шведском Эстерсунде.


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