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Помимо «Баварии», на Иско претендуют три клуба из АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может переехать в чемпионат Англии, сообщает Diario Gol.

По информации источника, на игрока сборной Испании претендуют два лондонских клуба: «Челси» и «Арсенал». Отмечается, что в услугах футболиста «сливочных» также заинтересован наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола.

Ранее сообщалось, что Иско недоволен отсутствием игровой практики, однако, его агент заявлял, что полузащитник не покинет «Реал» до конца текущего сезона.

На данный момент в активе игрока 14 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего Иско в 35 млн евро, а его нынешний контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.

«Бавария» лидирует в борьбе за Иско и планирует оформить трансфер зимой 2017 года

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